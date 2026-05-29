Haberler

İsrail'in ateşkese rağmen bayramın Gazze'de düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin Tuffah Mahallesi'nde sivillerin toplandığı alana İHA ile saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde sivillerin toplandığı alana düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinli yaşamını yitirdi, bazıları ağır, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bulunan eş-Şevva Meydanı'nda bir araya gelen sivilleri hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinli hayatını kaybetti, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki hastanelere nakledildi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var

Şanlı fethin yıl dönümünde alandakileri coşturan sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor! Aile korku içinde

Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor
Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş

Bayramda yüz güldüren yükseliş! Yatırımcı tatilde bile kazandı
Sel Hatay'ı adeta yuttu

Sel kenti adeta yuttu
Kebapçı damattan sıra dışı sürpriz! Buketi gören dönüp bir daha baktı

Damattan geline sıra dışı sürpriz! Buketi gören dönüp bir daha baktı
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

Günün en çok konuşulan karesi
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Yeni takımını duyurdular