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İsrail'in Gazze'de bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. Saldırılarda kadın ve çocukların da hayatını kaybettiği bildirildi. Ateşkes ihlalleri sonucu toplam can kaybı 1144'e ulaştı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bugün düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki yerleşim alanlarına yönelik saldırı ve ihlallerini sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze kentindeki ez-Zeytun Mahallesi'ni topçu atışlarıyla hedef aldığı ifade edilen haberde, saldırıda bir kadının hayatını kaybettiği, birkaç kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

İsrail'in Gazze kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 5 sivil yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Gazze kentinde sivillerin toplandığı bir noktaya insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda da 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alan saldırıları ve diğer ihlalleri sürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlalleri sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 1144'e, yaralı sayısı ise 3 bin 703'e yükseldi.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda 73 bin 269 Filistinli hayatını kaybetti, 173 bin 811 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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