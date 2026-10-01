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Gazze'de alıkonulan hastane müdürü Ebu Safiyye, AP Sakharov Ödülü'ne aday gösterildi

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Gazze'de Aralık 2024'ten beri İsrail tarafından alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye, AP'nin Sakharov Ödülü'ne aday gösterildi. Adayı Yeşiller ve Sol grupları önerdi; kazanan 22 Ekim'de belirlenecek.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Aralık 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste olan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye, Avrupa Parlamentosunun (AP) insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülü'ne aday gösterildi.

AP'den yapılan açıklamaya göre, Parlamentodaki siyasi gruplar, insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verilen Sakharov Ödülü için adaylarını sundu.

Yeşiller ve Sol grupları, Ebu Safiyye'yi aday olarak gösterirken, Sosyalistler ve Demokratlar grubu da Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve yetkililerini aday olarak seçti.

Diğer isimler arasında Avrupa Halk Partisi (EPP) ve Avrupa Muhafazakarları ve Reformcular (ECR) gruplarının adayı Tanzanya'da ana muhalefet lideri Tundu Lissu, aşırı sağcı Egemen Ulusların Avrupası'nın (ESN) adayı El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Avrupa'yı Yenile'nin (Renew Europe) adayı İsrailli ve Filistinli aktivistlerin oluşturduğu "Standing Together" grubu, aşırı sağcı Avrupa'nın Vatanseverleri'nin (PfE) adayı İran'da protestolara katılan ikiz kardeşler Taraneh ve Romina Rahimi yer alıyor.

AP Dışişleri Komitesi (AFET) ve Kalkınma Komitesi (DEVE), 19 Ekim'de ön elemeyi geçen 3 adayı seçecek. AP Başkanı ve grup liderlerinden oluşan AP Başkanlar Konferansı da 22 Ekim'de bu 3 aday arasından kazananı belirleyecek.

Kaynak: AA
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