Gazze'de 3 Yaş Altı Çocuklar İçin Aşılama Kampanyası Başlatıldı

Gazze Şeridi'nde 3 yaş altı çocukların temel aşılarını tamamlaması için aşılama kampanyası başlatıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, yaptığı yazılı açıklamada, bugün itibarıyla çocuklara yönelik aşılama kampanyasının yeniden başladığını açıkladı.

Kampanyanın, 3 yaş altı çocukların ulusal takvime uygun şekilde temel aşı dozlarını almasını sağlamak amacıyla yürütüldüğünü ifade eden Ebu Ramazan, Gazze Şeridi'nin karşı karşıya olduğu ağır insani koşullara rağmen bakanlığın, Filistinli çocukları koruma ve sağlıklarını güvence altına alma görevini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

Ebu Ramazan, Tüm vatandaşlara, sağlık ekipleriyle tam iş birliği içinde hareket ederek kampanyanın başarıya ulaşmasına katkı sunmaları çağrısında bulundu.

Kampanyanın bakanlığın gözetiminde ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Filistin Kızılayı, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliğiyle yürütüldüğü belirten Ebu Ramazan, çalışmaların, bakanlığa, UNRWA'ya ve Filistin Kızılayı'na bağlı toplam 150 sağlık merkezinde, ayrıca yerel ve uluslararası kurumların desteğiyle sürdürüldüğünü kaydetti.

Bakan Ebu Ramazan, kampanyanın on gün süreceğini ve üç aşamada yürütüleceğini, her aşama arasında birer aylık sürenin bulunacağını açıkladı. Bu sürecin, geçmiş dönemde temel aşılarını tamamlayamayan tüm çocuklara ulaşmayı hedeflediğini ifade etti.

Gazze halkına, çocuklarını belirlenen aşılama merkezlerine götürmeleri çağrısında bulunan Ebu Ramazan, " Aşı, çocuklarımızı tehlikeli hastalıklar ve salgınlardan korumanın en önemli savunma hattıdır." ifadelerini kullandı.

Bakanlık da açıklamasında, bu kampanyanın daha önce UNICEF ve DSÖ desteğiyle yürütülen çocuk felcine karşı aşılama dahil olmak üzere önceki kampanyaların bir devamı olduğunu bildirdi.

Açıklamada ayrıca, Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı'nın tam destek sağladığı ve Filistin'in Kahire Büyükelçiliği'nin kolaylaştırıcılığında Mısır'da bulunan Filistinli çocukların da aşılandığı bilgisine yer verildi.