Gazze'de yıkımın içinde 168 doktor uzmanlık sertifikasını aldı

Güncelleme:
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemine yönelik saldırılarının ardından 168 yeni doktora uzmanlık sertifikası verdi. Doktorların mezuniyet töreni, saldırılar altında gerçekleştirilirken, sağlık personeli insani görevlerine devam etme sözü verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 yıl boyunca sağlık sistemini de hedef alarak büyük yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi'nde 168 yeni doktora uzmanlık sertifikasını verdi.

İsrail'in baskınlar düzenleyip hedef alarak ciddi yıkıma uğrattığı Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde uzman olan doktorlar için tören düzenlendi.

Doktorlar, törende ettikleri yeminle meslek ahlakına bağlılıklarını vurguladı ve en zor şartlar altında insani görevlerini sürdürme sözü verdi.

Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, törende yaptığı konuşmada, 168 doktorun en şiddetli acıların içinden, bombardıman altından ve büyük yıkımlardan geçerek bugüne geldiğini söyledi.

Ebu Riş, doktorların İsrail saldırıları altında uzmanlık eğitimi aldığını ve hem sağlık sisteminin kaldıramadığı kadar çok yaralıyla ilgilenip hem de akademik kariyerlerini sürdürerek sorumluluklarını yerine getirdiğini belirtti.

Şifa Hastanesi Müdürü Doktor Muhammed Ebu Silmiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası hukuk uyarınca korunsa da Gazze'deki hastanelerin hedef alınmasına rağmen 168 yeni uzman doktorun Filistin Tıp Kurulu sertifikası alarak mezuniyetini kutladığını dile getirdi.

Ebu Silmiyye, İsrail'in Gazze'ye saldırıları boyunca Filistin halkını yok etmeye çalıştığını ancak başaramadığını, sağlık personelinin Gazze'de yıkılan hastaneleri yeniden inşa edeceğini aktardı.

Rantisi Hastanesi Başhekimi Ahmed Basil de Filistinli doktorların mezuniyetlerini "en zor zamanlarda yıkılmış bir binanın içinde" kutladığına dikkati çekti.

Uzmanlaşan doktorların başarısının önemli bir mesaj olduğunun altını çizen Basil, bu mesajın "Filistinliler hayatı seviyor ve tüm şartlara rağmen akademik yolculuklarını sürdürmeye ve daha yüksek dereceler elde etmeye kararlılar." olduğunu kaydetti.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sağlık personeli de törende sandalyeler üzerine fotoğrafları konularak anıldı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 2 yıl sürdürdüğü saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 71 bin Filistinli hayatını kaybetti, 171 bin kişi yaralandı.

Saldırılarında hastane, klinik ve sağlık personelini de hedef alan İsrail ordusu, ilaç ve tıbbi malzemelerin Gazze'ye girişini engelleyerek bölgedeki şartları daha da zorlaştırdı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
