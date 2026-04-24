Gazze'de 150 çift, toplu nikahla dünya evine girdi

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta 150 çift, düzenlenen toplu nikah töreniyle dünya evine girdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "Asil Şövalye 3" isimli yardım girişimi tarafından İsrail saldırıları ile ablukasının sürdüğü Gazze'de 150 çift için büyük bir nikah töreni düzenlendi.

İsrail saldırıları nedeniyle düğünlerini yapamayan genç çiftler, uzun süredir bekledikleri bu anın mutluluğunu yaşadı.

Çiftler arasında, saldırılar nedeniyle uzuvları ampute edildiği için koltuk değneği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olanlar da yer aldı.

Gelinlerden Aişe Ebu Semra yaşadıkları mutluluğu, "2 yıl boyunca bombardıman, hüzün ve acıdan başka bir şey görmedik. Bu, bir kızın hayatı boyunca beklediği bir gün. Hayat ortağı ile yaşayacağı mutlu bir gün." diyerek anlattı.

Damatlardan Muhammed Ebu Şelluf ise yaşadığı mutluluğu "tarif edilemez" olarak nitelendirdi.

Şelluf, "(Gazze'deki) Şartlardan ötürü bu anı çok bekledik. Hamdolsun bu mutluluğu yaşamak nasip oldu." dedi.