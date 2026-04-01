Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov'dan Türkiye'ye teşekkür

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararının uygulanmasına ilişkin arabulucu ve garantör ülkeler grubunun bir parçası olan Türkiye'ye ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti.

Mladenov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yönelik Barış Planı'nın birinci aşamasının eksiksiz uygulanmasının önemine işaret etti.

Planın ikinci aşamasının tam olarak hayata geçirilmesi için hızla harekete geçilmesi gerektiğini belirten Mladenov, "Gazze'nin yeniden inşasını garanti altına almanın ve egemenlik ile kendi kaderini tayin hakkı temelinde Filistin meselesini çözmeye yönelik siyasi süreci yeniden başlatmanın tek yolu budur." ifadesini kullandı.

Mladenov, arabulucu ve garantör ülkeler grubunun bir parçası olarak, BM Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararının uygulanması konusunda yapıcı çabasından ötürü Türkiye'ye ve Dışişleri Bakanı Fidan'a teşekkür etti.

"Uzun yıllardır süren şiddet döngüsünden etkilenen tüm tarafların" bu süreçten fayda sağlayacağını belirten Mladenov, İsrailliler ve Filistinliler başta olmak üzere bölge halkının "barış, güvenlik ve onur içinde yaşama ihtiyacının her zamankinden daha fazla olduğunu" kaydetti."

Dışişleri Bakanı Fidan, Mladenov ile bugün Ankara'da bir araya gelmişti.

Barış Kurulu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu önde gelen 8 Müslüman lider, 23 Eylül 2025'te ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanması amacıyla görüşme yapmıştı. Görüşmenin ardından Trump tarafından Barış Planı açıklanmıştı.

Barış Planı çerçevesinde 13 Ekim 2025'te düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde, Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkesin sağlandığı duyurulmuş, ateşkes Barış Planı'nın ilk aşamasını oluşturmuştu.

Barış Planı, BM Güvenlik Konseyinin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla kabul edilmişti.

14 Ocak'ta Gazze'nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin oluşturulduğu açıklanmıştı. Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamasıyla Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmişti.

16 Ocak'ta Barış Kurulu'nun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyurulmuş, bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuştu.