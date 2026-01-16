Haberler

Antalya'da yanan otomobilde 1 kişinin cesedi bulundu

Güncelleme:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarında yanan bir otomobilde 1 erkeğe ait ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Korubaşı Mahallesi'nde yol kenarında yanan 07 HZV 34 plakalı aracı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından araçta, bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset bulundu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: AA / Yunus Uğur - Güncel
