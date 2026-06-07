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Gazipaşa sahilinde yeşil deniz kaplumbağası ölüsü bulundu

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Kahyalar Sahili'ne vuran yeşil deniz kaplumbağası ölüsü, çevreci Güldane Şahin tarafından fark edildi. 10 yaşında olduğu tahmin edilen kaplumbağa, hayvan mezarlığına gömüldü. Şahin, deniz kaplumbağalarının korunması için sahillerde araç kullanılmaması ve çöp atılmaması çağrısı yaptı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sahilde yeşil deniz kaplumbağası ölüsü bulundu.

Gazipaşa'daki Kahyalar Sahili'nde deniz kaplumbağalarının yeni yuvasını tespit için yürüyüş yapan çevreci Güldane Şahin, kıyıya vuran yeşil deniz kaplumbağası ölüsünü fark etti. Yaklaşık 50 santimetre boyunda, 10 kilo ağırlığında ve 10 yaşında olduğu tahmin edilen kaplumbağanın vücut bütünlüğünün bozulmadığı görüldü. Kaplumbağa ölüsü bulunduğu yerden alınıp hayvan mezarlığına gömüldü. Şahin, sahile yeni yumurta bırakan caretta caretta yuvası tespit edip, yuvayı koruma amacıyla işaretledi.

Deniz kaplumbağasının ölümüne üzüntüsünü dile getiren Şahin "Yeşil deniz kaplumbağası denizdeki otlarla beslenen tür. Caretta caretta ise etçil, denizdeki küçük canlılarla, deniz analarıyla beslenir. Bu kaplumbağa 10 yaşında. Yeşil deniz kaplumğamız bir kazaya kurban gitmiş. Deniz kaplumbağaları balıkçı ağlarına takılabiliyor, teknelerin pervaneleri kesiyor ve dalgayla kıyıya vurabiliyor. Bu kaplumbağa çok önceden ölmüş. Kum altında kalmış ve yeni açığa çıkmış" dedi.

Şahin, şunları söyledi:

"Deniz kaplumbağaları 2009 yılından beri ülkemizde koruma altında. Doğamız bizim hayat sigortamız. Doğamızı, denizimizi, ormanımızı, dağımızı, akdeniz foklarımızı ve carettalarımızı koruyalım lütfen. Sahillere araçlar giriyor. Kaplumbağamız yumurtlarken kendini kuma doğru gömüyor. Araç üzerinden geçebiliyor. Kaplumbağa ölüyor veya yumurtasını bıraktığı yerden araç geçince yumurtalar yok oluyor. Lütfen araçla sahillere girmeyelim. Hiçbir aracın kumda hiçbir canlıyı ezmeye, yok etmeye hakkı yok. Sahillere çöp atmayalım. Bazen geniş büyük bardaklar görüyoruz. Caretta caretta yavruları giderken oranın içine girdiği zaman çıkamıyor ve ölüyor. Sahillerimizi birlikte koruyalım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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