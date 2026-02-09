Haberler

Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 15 silah ele geçirildi

Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 15 silah ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen şüphelilere ait ikametlerde ve yol kontrol noktalarında 15 silah ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 15 silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 8 şüpheliye ait ikametlerde ve yol kontrol noktalarında eş zamanlı gerçekleştirilen aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ile 10 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Savcılık spor yorumcusu Erman Toroğlu için harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı Ghislaine Maxwell bugün ifade verecek

Dananın kuyruğu kopacak! Bugün hücresinden çıkıp ifade veriyor
Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı

Ünlü şarkıcı yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı

Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Sokakta tartıştığı eniştesini tabanca ile 8 yerinden vurup öldürdü

Eniştesini sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı Ghislaine Maxwell bugün ifade verecek

Dananın kuyruğu kopacak! Bugün hücresinden çıkıp ifade veriyor
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü

Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid

Arda'ya demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid