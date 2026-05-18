Gazipaşa'da kaza: 2 yaralı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü A.Y. (17) ve beraberindeki C.Ç. yaralandı.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Yeni Mahalle D-400 kara yolu üzerinde bulunan kontrollü Nüfus kavşağında meydana geldi. Anamur'dan Gazipaşa yönüne giden Gülşah T. idaresindeki 07 BFC 437 plakalı otomobil ile A.Y. idaresindeki 07 CFB 759 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet devrilip yaklaşık 8 metre sürüklenerek durdu. Kazada motosikletteki sürücüsü A.Y. ve C.Ç. asfalt zemine düşüp yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

