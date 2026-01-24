Haberler

Mahalle muhtarlığı yandı

Güncelleme:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahalle Muhtarlığı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Zeytinada Mahalle Murtarlığı'nda çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaktaki Zeytinada Mahallesi'nde meydana geldi. Zeytinada Mahalle Muhtarlığı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını olay yerine gelen itfaiye söndürdü. Alevlerden muhtarlık kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

