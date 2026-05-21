Gazipaşa'da yol kenarında ölü bulunan kişinin motosikletiyle kaza yaptığı belirlendi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarında hareketsiz yatan kişinin, motosikletiyle yaptığı kaza sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. 52 yaşındaki Özgür Güler'in cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Bakılar Mahallesi Sarısu Piknik Alanı mevkisinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bu kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, yaşamını yitiren kişinin Özgür Güler (52) olduğu ve yakınında kaza yapmış 07 BAH 994 plakalı motosikletin bulunduğu saptandı. Ekiplerin incelemesi sonucu, Güler'in motosikletin sürücüsü olduğu belirlendi.

Nöbetçi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Güler'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Yunus Uğur
