Motosiklet şarampole devrildi: 2 yaralı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yoldan çıkıp 3 metrelik şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve eşi yaralandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Aydın Mahallesi 12020 Sokak üzerinde meydana geldi. 07 AKG 076 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Mustafa Y. (71), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet kontrolden çıkıp 3 metrelik şarampole yuvarlanırken Mustafa Y. ile beraberindeki eşi Emine Y. (64) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı çift, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kafatasında çatlak ve kaburgasında kırık tespit edilen Mustafa Y. daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Emine Y.'nin ise kolunda kırık olduğu ve Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde inceleme de yapıldı.

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,