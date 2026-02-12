Haberler

Motosiklet şarampole devrildi: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 71 yaşındaki sürücü Mustafa Y. ve eşi Emine Y. motosikletle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Olayda yaralanan çift, hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yoldan çıkıp 3 metrelik şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve eşi yaralandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Aydın Mahallesi 12020 Sokak üzerinde meydana geldi. 07 AKG 076 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Mustafa Y. (71), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet kontrolden çıkıp 3 metrelik şarampole yuvarlanırken Mustafa Y. ile beraberindeki eşi Emine Y. (64) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı çift, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kafatasında çatlak ve kaburgasında kırık tespit edilen Mustafa Y. daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Emine Y.'nin ise kolunda kırık olduğu ve Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde inceleme de yapıldı.

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama

Kenti paniğe sürükleyen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belli oldu
En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var

En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...

Messi'yle yatak odasındaki fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu
Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim

Bu hale nasıl geldiğini gözleri dolarak anlattı
Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama

Kenti paniğe sürükleyen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belli oldu
Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...

Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...
Esrarengiz olay! Aynı şeyi dakikalarca hep birlikte yaptılar

Esrarengiz olay! Aynı şeyi dakikalarca hep birlikte yaptılar