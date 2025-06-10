Gazipaşa'da Kurt Kameralara Yansıdı

Gazipaşa'da Kurt Kameralara Yansıdı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Akarca Yaylası'nda yerleşim yerinin yakınında bir kurt, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kurtun, bahçe sulamak için havuz bulunan evin önünde gezinmesi dikkat çekti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yerleşim yerinin yakınına inen kurt, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçede 1700 metre yükseklikteki Akarca Yaylası'nda evlerin önünde gezinen kurt, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntüde, kurdun önce merada daha sonra da etrafı çitlerle çevrili ve bahçe sulamak için havuz bulunan evin önünde gezinmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Yunus Uğur - Güncel
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