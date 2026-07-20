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Kamyonet şarampole uçtu: 3 yaralı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetin 50 metrelik şarampole uçması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetin 50 metrelik şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Ü. idaresindeki 07 UR 233 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, 50 metrelik şarampole uçtu. Kazada, sürücü Ali Ü. ile beraberindeki Veysel Ş. ve Yakup Ş. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonetten çıkarılan yaralılar özel bir araçla Sugözü grup yoluna getirilip, bölgeye ulaşan ambulanslara nakledildi. Sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi götürülen yaralılar tedaviye alındı. Yaralılardan Yakup Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber- kamera : Yücel BULUT/GAZİPAŞA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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