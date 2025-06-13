Gazipaşa'da Fide Üretim Tesisinde Yangın Çıktı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki fide üretim tesisinde çıkan yangın, gökyüzünü siyah dumanla kapladı. Yangının söndürülmesi için çok sayıda ekip ve destek yönlendirildi.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde fide üretim tesisinde yangın çıktı. Gökyüzünü siyah dumanın kapladığı yangının söndürülmesi için çok sayıda ekip yönlendirildi.

Gazipaşa'da bağlı Koru Mahallesi'ndeki bir fide üretim tesisinde, saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın tesisi sararken, gökyüzünü siyah duman kapladı. Yangının söndürülmesi için bölgeye ilçe merkezinden çok sayıda ekip yönlendirildi. Çevre ilçelerden de takviye destek istenen yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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