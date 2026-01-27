Haberler

Gazipaşa'da ev yangını

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3 katlı bir evin 2'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 18 yaşındaki Ayşe B. hastaneye kaldırıldı. Yangının bacadan çıktığı belirtildi.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 3 katlı evin 2'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen Ayşe B. (18) hastaneye götürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle Donatım Sokak'taki 3 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. Hayri B.'nin oturduğu evin baca kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin odalarına yayıldı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangında dumandan etkilenen Ayşe B., sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine götürdü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Haber- kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
