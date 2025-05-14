Gaziosmanpaşa Yılmazcan Eğitim Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

İstanbul Valiliğince yürütülen "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali" projesi kapsamında, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Gaziosmanpaşa Yılmazcan Eğitim Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Hayırseverler Yaşar ve Zehra Sevim Yılmazcan tarafından bağışlanan merkezin açılış törenine, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, sağlık çalışanları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete girdi.

Açılış töreninde konuşan Vali Gül, hayır yapan hayırseverlerin gözlerinin içinin güldüğünü söyledi.

İstanbul'un her köşesinde yatırımların yapıldığını belirten Gül, bu yatırımlarda hayırseverlerin katkısının olmasının kıymetli olduğunu kaydetti.

Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde İstanbul'da kamu hizmetlerinin önemli bir kısmının tamamlandığının altını çizerek, "Eksik kalanlarını da tamamlayacağız. Gaziosmanpaşa'mızda da eğitimden sağlığa her konuda kaymakamlığımızın önderliğinde belediyemizle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla bunu yapmaya gayret edeceğiz." dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise bugün İstanbul'da 1094'üncü aile sağlığı merkezine kavuşulduğunu belirtti.

Güner, 2002'den itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlayan Sağlıkta Dönüşüm Projesi'yle hastanelerin inşa edildiğini, kentin birçok sağlık tesisine kavuştuğunu anlattı.

Güner, İstanbul'da her gün 700 bin kişinin muayene olduğunu, 10 kişinin ameliyat olduğunu dile getirdi.

Bugün açılışı yapılan aile sağlığı merkezinde birçok hizmet verileceğinin altını çizen Güner, "Burada aşılama, kanser taramaları, otizm taramaları ve bununla beraber birinci basamakta görülebilecek tedavinin yanında hastanelerde görülecek tedavilerin randevuları da bu aile sağlığı merkezinden alınabilecek." diye konuştu.

Güner, yeni açılan merkezin eğitim aile sağlığı merkezi olduğunu belirterek, "Burada aile hekimi uzmanlığı eğitimi veriliyor. Hocalarımız, profesörlerimiz, doçentlerimiz burada yeni uzman hekimleri Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi riyasetinde hizmeti sunacaklar. Ben buradaki hekimlerimizi bu mahallemizin sakinlerine emanet ediyorum. Onlar sizin ailenizin bir ferdi. Her türlü ihtiyaçlarını, her türlü sıkıntılarını paylaşabilecekleri, ailelerinin sağlık danışmanları. Sadece hasta olduklarında değil, sağlığını korumak için de başvurabilecekleri bir yer." ifadelerini kullandı.

Hayırseverler Yaşar ve Zehra Sevim Yılmazcan çifti ise sağlık merkezinin mahalle adına hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmalarının ardından edilen duayla kurdele kesilip Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Gaziosmanpaşa Yılmazcan Eğitim Aile Sağlığı Merkezi açıldı.