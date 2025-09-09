Mide bulandıran iddia, sokağı savaş alanına çevirdi

Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında telefonla taciz iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sona ererken olaya karılşan bazı kişiler gözaltına alındı.O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TELEFONDA TACİZ İDDİASI, AİLELERİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Olay, geçtiğimiz gece Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişiye yönelik telefondan mesajla taciz iddiası nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

KAVGA GÜÇLÜKLE SONA ERDİ

Kavga ara sokakta sürdüğü sırada araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tarafların sözlü tartışması polis ekipleri önünde de bir süre devam etti. Polisin müdahalesiyle taraflar arasındaki kavga güçlükle sonlandırıldı. Kavgaya karışan bazı kişiler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.