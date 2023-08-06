Gaziosmanpaşa'da taksiciyi öldüren 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Beyoğlu'ndan aldığı yolcuları Gaziosmanpaşa'ya getiren taksi sürücüsü Samet Kubiloğlu, aracına açılan ateş sonucu öldürüldüğü olayın şüphelileri yakalandı. 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taksi sürücüsü Samet Kubiloğlu, 30 Temmuz 05.25 saatlerinde Beyoğlu'ndan aldığı 3 yolcuyu Gaziosmanpaşa'ya götürmek için yola çıkmıştı. Yıldıztabya Mahallesi'ne geldikleri sırada araçtaki yolcuların husumetlisi olduğu iddia edilen kişiler taksiyi kurşun yağmuruna tutmuştu. Olayın gerçekleştiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi sokaktan aşağı giderek park halindeki otomobile çarparak durabilmişti. Bu esnada takside bulunan yolcular yaralı olarak olay yerinden kaçmış, 2 çocuk babası taksi sürücüsü Samet Kubiloğlu'nun olay yerinde hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün olaya ilişkin başlattığı çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüphelilerin Y.Öve A.Bisimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli İ.Ö üzerinde 1 adet pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Şüpheli A.B isimli şahıs ise, olay sırasında şüpheli E.A ile birlikte kullandığı değerlendirilen 3 adet ruhsatsız silah ile yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler A.B., ve E.A., adliyeye sevk edildi. Y.Ö., ve İ.Ö., çıkarıldıkları mahkemece "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.