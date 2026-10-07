Haberler

Gaziosmanpaşa'da STK ve siyasi partiler Gazze, Doğu Türkistan için yürüdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziosmanpaşa'da STK ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla Gazze ve Doğu Türkistan için yürüyüş düzenlendi. Bağlarbaşı Camisi önünden Gaziosmanpaşa Meydanı'na yürüyen grup, İsrail'in zeytin ağaçlarını yok etmesine tepki olarak sembolik zeytin ağacı dikti.

Gaziosmanpaşa'da sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla "Gazze için kıyamda, Doğu Türkistan için ayaktayız" yürüyüşü düzenlendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve İlim Yayma Cemiyeti başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar, Bağlarbaşı Camisi önünde bir araya geldi.

Katılımcılar, "Gazze için kıyamda, Doğu Türkistan için ayaktayız" sloganı eşliğinde cami önünden Gaziosmanpaşa Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda basın açıklaması yapan Saadet Partisi Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Abdussamet Avincan, parti ayrımı gözetmeksizin mazlumlara ses olmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Bin yıldır dünyada adaleti tesis etmiş bir milletin evlatları olduklarını ifade eden Avincan, "Hiçbir zaman zalimin ve bebek katillerinin yanında olmadığımızı, her daim mazlumun yanında olduğumuzu tüm dünyaya deklare etmek için bir aradayız. Siyasi ve dünya görüşlerimiz farklı olabilir ancak zalimin karşısında tek ses olmayı başarabildiğimizi tüm dünyaya göstermek istedik." şeklinde konuştu.

AGD Gaziosmanpaşa Şube Başkanı Ali İhsan Er ise nerede olursa olsun zulme karşı mazlumların yanında yer almayı şiar edindiklerini belirtti.

Mücadelenin ve dayanışmanın süreceğini vurgulayan Er, "Gazze özgür olana kadar, Doğu Türkistan özgür olana kadar, dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerimiz özgür olana kadar sesimiz, kıyamımız diri ve buradaki haykırışımız daim olacaktır." dedi.

Etkinlik, İsrail'in Filistin'deki zeytin ağaçlarını yok etmesine tepki olarak Gaziosmanpaşa Meydanı'na sembolik bir zeytin ağacı dikilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
PKK silahları tamamen bırakıyor! DEM Partili Bakırhan tarih verdi

Terör örgütü PKK'dan radikal karar! Tarih bile verildi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Karadeniz'de saldırılar arttı, Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Polisimizi şehit eden zanlı öldü! Emniyetteki dosyası kabarık çıktı

Polisimizi şehit eden zanlı öldü! Dosyasındaki detay isyan ettirdi
AK Partili Yücel Arzen Meclis’te İzmir Marşı'nı seslendirdi

Herkesin dilinde: AK Partili vekilden TBMM'de İzmir Marşı performansı
Hugo'nun Tolga Abi'siydi! Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı

Hugo'nun Tolga Abi'siydi! Yıllar sonraki hali görenleri hayli şaşırttı
Kendisine selam veren Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki

Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki
Farah Zeynep Abdullah 'Soy' filminin galasına filmin adının yazılı olduğu bir tişörtle katıldı

Galanın en çok konuşulanı o oldu! Farah'ın tişörtündeki mesaj netti
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik

İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılık ifadesi