Gaziosmanpaşa'da Silahlı Saldırı: Baba Gözaltına Alındı

Küçükköy Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan cep telefonu dükkanına saat 15.00 sıralarında giren bir kişi, iddiaya göre daha önce küfürleştiği ve tartıştığı iş yeri sahibinin oğluna silah doğrultu. Bu sırada içeride bulanan dükkan sahibi, oğluna silah doğrultan kişiye, belinden çıkardığı silahla ateş etti. Dükkana silahla giren kişi kaçmaya çalışırken bacağından vuruldu. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa hastaneye kaldırırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İş yeri sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"AYAĞINDAN VURULMUŞTU"