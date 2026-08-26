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Gaziosmanpaşa'da Korkunç Cinayet: Şerife Gezer'i Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Gaziosmanpaşa'da Korkunç Cinayet: Şerife Gezer'i Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
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Gaziosmanpaşa'da 10 yıllık gönül ilişkisi yaşadığı Şerife Gezer'i sokak ortasında silahla vurarak öldüren Hakan Sayacı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda 2 mermi kovanı bulunurken, Gezer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GAZİOSMANPAŞA'da Şerife Gezer (41)'i öldüren Hakan Sayacı, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Şemsipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Sayacı, yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadığı ve 2 yıl önce ayrıldığı Şerife Gezer'in yolda yürüdüğü sırada önünü kesti. Sayacı., silahla ateş ederek Gezer'i göğsünden ve boynundan yaraladı. Bilinci kapalı halde özel hastaneye kaldırılan Gezer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinde 2 mermi kovanı buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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