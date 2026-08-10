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Gaziosmanpaşa'da Korkunç İhbar: Dairede Ceset Bulundu

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Gaziosmanpaşa'da kötü koku ihbarı üzerine girilen dairede Azerbaycan uyruklu bir erkek cesedi bulundu. Olayda, akli dengesi yerinde olmadığı değerlendirilen ablası gözaltına alınırken, cesedin yanı sıra kan izlerine rastlandı.

Gaziosmanpaşa'da, kötü koku geldiğine yönelik ihbar yapılan dairede erkek cesedi bulundu.

Şemsipaşa Mahallesi'nde bulunan bir binadan 3 gündür kötü koku geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi.

Daireye giren ekipler, salonda bir erkek cesedi, diğer odada ise uyuyan bir kadın buldu.

Cesedin Azerbaycan uyruklu Rövşen Zeynalow'a ait olduğu, uyuyan kadının ise ablası Metanet Zeynalow olduğu belirlendi.

Evde yapılan incelemede, banyoda ve cesedin bulunduğu yatakta kan izlerine rastlandı.

Rövşen Zeynalow'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Akli dengesi yerinde olmadığı değerlendirilen Metanet Zeynalow ise işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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