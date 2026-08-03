Gaziosmanpaşa'da gecekonduda yangın

GAZİOSMANPAŞA'da tek katlı bir gecekonduda çıkan yangın, bitişiğindeki başka bir gecekonduya sıçradı. 2,5 yıldır boş olduğu öğrenilen binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle 602. Sokak'ta bulunan tek katlı bir gecekonduda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede bitişikteki başka bir gecekonduya sıçradı. Yangını gören gecekondu sahibi Suat Çelik, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Öte yandan, yangının etkilediği iki gecekondunun da yaklaşık 2,5 yıldır boş olduğu öğrenildi.

'SERSERİLER DADANMIŞ'

Gecekondunun sahibi Suat Çelik, "Gecekondu bizim yaklaşık 2,5 senedir boş, kullanmıyoruz. Serseriler dadanmış. Evi bizden habersiz kullanıyorlar, geceleri gelip burada kalıyorlar. Bu alan kentsel dönüşüm projesinde. Bizim müdahale etme şansımız olmadığı için bu şekilde oluyor. Haber geldi, yangın çıktı diye. Geldik itfaiyeyi aradık evin son durumu bu. Bu durumdan rahatsızız, müdahale etmeleri gerekiyor. Belediyenin ve emniyetin acil müdahale edip buraya bir önlem almaları gerekiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı