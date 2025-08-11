Gaziosmanpaşa'da Gecekondu Yangını: Büyük Hasar

Yenidoğan Mahallesi Kuyu Sokak'taki bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak yapı kullanılamaz hale geldi.

Gaziosmanpaşa'da yangın çıkan gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yenidoğan Mahallesi Kuyu Sokak'taki tek katlı gecekonduda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu söndürülürken, gecekonduda büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
