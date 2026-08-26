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Gaziosmanpaşa'da eski kız arkadaşını öldüren zanlı adliyede

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Gaziosmanpaşa'da eski kız arkadaşı Şerife Gezer'i silahla öldüren Hakan S., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, olay sonrası bir iş yerinde beklerken polis tarafından ikna edilip teslim olmuştu.

Gaziosmanpaşa'da eski kız arkadaşını silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Cengiz Topel Caddesi'nde eski kız arkadaşı Şerife Gezer'i (41) silahla öldürüp beklediği iş yerinde polis ekiplerince ikna edilip teslim olan Hakan S.'nin (51) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Cengiz Topel Caddesi'nde Hakan S, eski kız arkadaşı Şerife G'yi silahla yaralamış, saldırının ardından elindeki silahla bölgedeki bir iş yerinde beklemeye başlamıştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirmiş, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu ikna edilen şüpheli, silahını bırakarak teslim olmuştu.

"Kasten yaralama" suçundan kaydı bulunan zanlının, Şerife G'nin eski erkek arkadaşı olduğu ve çiftin yaklaşık 2 yıl önce ayrıldığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA
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