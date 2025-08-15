Gaziosmanpaşa'da Çocuk Şenlikleri Başladı

Gaziosmanpaşa'da Çocuk Şenlikleri Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Çocuk Şenlikleri, 31 Ağustos'a kadar sürecek. Oyunlar, sahne gösterileri ve atölye etkinlikleri ile çocukların yaz tatilini renklendiren program, ailelerin de ilgisini çekiyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesince ilçenin farklı noktalarında düzenlenen "Çocuk Şenlikleri" programı, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki çocukların yaz tatilini daha eğlenceli ve verimli hale getirmek amacıyla düzenlenen şenlikler kapsamında çocuklar için oyunlar, sahne gösterileri ve atölye etkinlikleri gibi aktiviteler bulunuyor.

Farklı yaş gruplarına hitap eden programda yüz boyama, şişme oyun parkı, açık hava film gösterimi, palyaço, maskot gösterileri, balon etkinlikleri ve çeşitli ikramlar da yer alıyor.

Ailelerin de büyük ilgi gösterdiği şenlikler çocukların eğlenceli ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlarken, mahalle kültürünü ve komşuluk bağlarını da güçlendiriyor.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı

Bakan Şimşek görmesin! TOGG garajda, lüks araç yolda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Napoli, Türk yıldız Özder Özcan'ı transfer etti

Napoli, Türk yıldızı transfer etti! Hem de 1. Lig'den
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.