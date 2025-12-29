Haberler

Gaziosmanpaşa'da binanın çatısı ve üst kattaki daire yandı

Gaziosmanpaşa'da bir binanın çatısında çıkan yangın, alttaki daireye de sıçradı. İtfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü, daire kullanılamaz hale geldi.

Gaziosmanpaşa'da çatıda başlayıp alttaki daireye de sirayet eden yangın söndürüldü.

Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, çatıdan alttaki daireye de sirayet ederken haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede, binanın çatısının yandığı, dairenin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Zekeriye Çelik - Güncel
