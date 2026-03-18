Haberler

Gaziosmanpaşa'da Çanakkale Zaferi Anma Programı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziosmanpaşa Belediyesince, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesince, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, programa, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, İlçe Emniyet Müdürü Halis Erdoğan ile belediye yöneticileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Çanakkale'de verilen mücadeleyle bir milletin yeniden doğuşu coşkuyla vurgulandı.

Zaferin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki yeri ve öneminin vurgulandığı programda, aziz şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Programda, sahnelenen tiyatral gösteriler ise cephede yaşanan zorlukları ve askerlerin fedakarlıklarını sahneye taşıdı.

Duygulu anlar yaşatan gösteride kullanılan görseller ve sahne dekorları da izleyenleri o döneme götürdü.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak
