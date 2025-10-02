Haberler

Gaziosmanpaşa'da Bıçakla Cinayet: Şüpheli Tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da Bıçakla Cinayet: Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da Celil Arslan'ı bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Yunus Emre S., polis tarafından yakalandı. İfadesinde cinayeti, Arslan'ın annesine mesaj atması nedeniyle yaşanan bir tartışmaya bağladı.

GAZİOSMANPAŞA'da sokakta yürürken tartıştığı Celil Arslan'ı (51) bıçaklayarak öldüren Yunus Emre S. (19) polis tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden şüpheli, Celil Arslan'ın, annesine mesaj attığını ve tartışmanın bu nedenle yaşandığını iddia etti. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Gaziosmanpaşa, Karadeniz Mahallesi'nde 30 Eylül Salı günü saat 02.50 sıralarında bir arkadaşı ile yolda yürüyen Celil Arslan, karşılaştığı bir kişi ile tartışmaya başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre bu kişi bir anda elindeki bıçakla Celil Arslan'ını bıçakladı. Kanlar içinde yere düşen Celil Arslan hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelinin, Celil Arslan'ı olay öncesinde bir süre takip ettiği belirlendi. Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin önce eşkali ardından kimliği tespit edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri Gaziosmanpaşa'da bir evde saklandığı belirlenen saldırgan Yunus Emre S.'yi gözaltına aldı. Yakalandığında suçunu itiraf eden şüpheli olayda kullandığı bıçağı evin mutfak bölümünde sakladığını söyledi. Yapılan aramada olayda kullanılan bıçakta ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde cinayeti itiraf eden şüpheli, Celil Arslan'ın, annesine mesaj attığını bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını iddia etti. Şüphelinin olay sırasında kendisini kaybettiğini ne yaptığını tam olarak hatırlamadığını anlattığı belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Yunus Emre S., çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
İsrail'den Sumud filosundaki aktivistlerle ilgili açıklama! Dikkat çeken Hamas detayı

Alıkonulan Türklere ne olacak? İsrail açıklamasında olay Hamas detayı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ayşe Barım'ın tahliye kararına itiraz

Başsavcılık dün akşam tahliye olan Ayşe Barım için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Minguzzi davasında bir ilk! 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak

Davada bir ilk! Bugün hakim karşısına çıkacaklar
Tüneli kapatıp eğlence yapan gruba ceza yağdı

Onlar eğlendi, trafik felç oldu! Tünel terörüne ceza yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.