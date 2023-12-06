Üye Girişi
Haberler

Gaziosmanpaşa'da Azeri arkadaşlar arasında kavga: Bir kişi bıçaklandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Gaziosmanpaşa'da daha önceden husumet olan iki Azeri arkadaş arasında çıkan kavgada, Elnar A. tarafından yanında getirilen bıçakla Ali H. boğazından bıçaklandı. Ali H.'nin hayati tehlikesi devam ediyor. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİOSMANPAŞA'da aralarında daha önceden husumet olan iki Azeri arkadaş arasında kavga çıktı. Kavgada Elnar A. yanında getirdiği bıçakla Ali H.'yi (25) boğazından bıçakladı. Hastanede tedavi altına alınan Ali H.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olan Elnar A. ile Ali H. (25) sokakta tekrar kavga etmeye başladı. Elnar A., yanında getirdiği bıçakla Ali H.'yi boğazından bıçakladıktan sonra olay yerinden koşarak kaçtı. Çığlık sesleri üzerine gelen vatandaşlar Ali H.'yi yolun ortasına taşıdı. O sırada otomobiliyle yoldan geçen bir kişi, durarak Ali H.'yi aracına taşıdı ve hastaneye götürdü. Ali H.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Şüpheli Elnar A.'yı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Çevrede esnaflık yapan Hülya Akdeniz, Bunun daha öncesi de vardı. Birkaç defa buraya kavga etmeye gelmişlerdi. Kadınlı erkekli grup halinde. Öncesinde böyle bir olay yaşanmış dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziosmanpaşa kavga Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title