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Gaziosmanpaşa'da Asansör Düşmesi: 1 Ağır Yaralı

Gaziosmanpaşa'da Asansör Düşmesi: 1 Ağır Yaralı
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GAZİOSMANPAŞA’da 4'üncü kattan düşen yük asansöründe bulunan 1 işçi ağır yaralandı.

GAZİOSMANPAŞA'da 4'üncü kattan düşen yük asansöründe bulunan 1 işçi ağır yaralandı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Olay Yenimahalle Mahallesi Hekimsuyu Caddesinde bulunan bir iş yerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Tekstil firmasında çalışan Ahmet B. (25) isimli işçi 4'üncü kattan yük asansörüne bindi. Asansör henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle düştü. İşçi başından ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri sahibini gözaltına alırken olay yeri inceleme ekipleri ise, düşen asansör ve çevresinde çalışma yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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