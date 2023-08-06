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Gaziosmanpaşa'da 3 bin kişiye aşure dağıtıldı

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Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Muharrem ayı etkinliği kapsamında 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Gaziosmanpaşa'da 3 bin kişiye aşure dağıtıldı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Muharrem ayı etkinliği kapsamında 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu çerçevede Gaziosmanpaşa Meydanı'nda aşure günü etkinliği gerçekleştirildi. Programa Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanvekili Hidayet Erdöl ve AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dev kazanlarda, usta eller tarafından pişirilen aşure, dua edilmesinin ardından 3 bin kişiye ikram edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel

Gaziosmanpaşa Belediyesi Gaziosmanpaşa Güncel Haberler

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