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Emir: Gazilerimizin ve Şehit Ailelerimizin Yanındayız

Emir: Gazilerimizin ve Şehit Ailelerimizin Yanındayız
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, er şehit yakınları ve gazilerin Güvenpark'tan polis müdahalesiyle çıkarılmasına tepki gösterdi. Emir, 'Vefayı unutan bu siyasi akla karşı gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanındayız' dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, er gazi ve şehit yakınlarının sabaha karşı Güvenpark'tan çıkarılmasına ilişkin, "Vefayı unutan bu siyasi akla karşı gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanındayız" dedi.

Er şehit yakınları ve er gaziler, Güvenpark'ta sürdürdükleri oturma eyleminin 38'inci gününde polis müdahalesiyle parktan çıkarıldı, gaziler ve şehit aileleri, Gazi Uyumevi'ne götürüldü. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından müdahaleye tepki göstererek şunları kaydetti:

"Yazıklar olsun. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz 38 gündür haklarını arıyor. İktidar ise çareyi sabah 04.45'te onları oradan çıkarıp, Güvenpark'ı bariyerlerle kapatmakta buluyor. Güvenpark'a çektiğiniz o bariyerler, milletle aranıza ördüğünüz utanç duvarından başka bir şey değil. Vefayı unutan bu siyasi akla karşı gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanındayız."

Kaynak: ANKA
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