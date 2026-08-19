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Sarıbal: Er şehit ve gazi ailelerine hakları verilmeli

Sarıbal: Er şehit ve gazi ailelerine hakları verilmeli
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Ankara Güvenpark'ta hak arayan er şehit ve gazi ailelerine sabaha karşı yapılan polis operasyonunu kabul edilemez buldu. Sarıbal, özlük hakları için mücadele eden bu ailelere haklarının verilmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, hak arayan gazilerin sabaha karşı polis tarafından Güvenpark'tan çıkarılmasına ilişkin, "Özlük hakları için mücadele eden er şehit ve gazi ailelerine hakları verilmeli" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Özlük hakları için mücadele eden er şehit ve gazi ailelerine hakları verilmeli. Ankara Güvenpark'ta haftalardır oturma eyleminde olan er şehit ve gazi ailelerine sabaha karşı düzenlenen operasyon kabul edilemez. Huzur ve refah içerisinde yaşamak her yurttaşımız gibi er şehit ve gazi ailelerinin de hakkıdır."

Kaynak: ANKA
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