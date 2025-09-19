Şehit Aileleri ve Gaziler Adalet Talep Ediyor

(ANKARA) - Er Şehit Aileleri ve Gaziler Platformu'ndan Erdem Çerçioğlu, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında haklarının düzenlenmesini talep eden şehit aileleri ve gaziler adına yaptığı açıklamada, "Sesimizi duymazdan gelenler bilsin ki, bizler bu adaletsizlik giderilene kadar bu alanı terk etmeyeceğiz. Bizim derdimiz, bu ülkenin bayrağına, toprağına, geleceğine sahip çıkmaktır. Bizim talebimiz, sadece adalet ve eşitliktir" dedi.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında haklarının düzenlenmesini talep eden şehit aileleri ve gaziler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde başlattıkları eylemi 19 Eylül Gaziler Günü'nde de devam ettiriyor.

Er Şehit Aileleri ve Gaziler Platformu adına basın açıklaması yapan Erdem Çerçioğlu, şunları kaydetti:

"Öncelikle şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz, er şehit ve gaziler ayrıcalık değil, hakkaniyet için bu alandalar. Bizler Cumhurbaşkanımızın sözünün yere düşmemesi için buradayız. Bizler, er şehit yakınları ve er gaziler olarak bugün burada yalnızca kendimiz için değil, vatan uğruna canını, kanını ve uzvunu ortaya koymuş tüm Mehmetçikler adına sesimizi duyurmak için toplandık.

"Adaletsizlik ve eşitsizlik ile karşı karşıya bırakıldık"

Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı uğruna en kutsal görev olan askerlik hizmetini yerine getirirken şehit düşmüş ya da gazi olmuş bir camiayız. Ancak, özlük haklarımız düzenlenirken yıllardır büyük bir adaletsizlik ve eşitsizlik ile karşı karşıya bırakıldık.

Tam üç yıldır bu sorunu devletimizin tüm makamlarına, bakanlıklara, siyasetçilere, bürokrasiye defalarca anlattık. Bize verilen sözler, oluşturulan komisyonlar, hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları dahi bu adaletsizliği gidermeye yetmedi. Bizlere hep 'yarın, yakında, biraz daha sabredin' denildi. Ama üç yılın sonunda hala başladığımız noktadayız. Artık yorulduk. Bizler kapı kapı gezdirilecek, umut tacirliğiyle oyalanacak bir camia değiliz. Bizim mücadelemiz günlük siyasetin değil, adaletin ve vicdanın mücadelesidir.

"3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında haklarımızın düzenlenmesini istiyoruz"

Bugün buradan tekrar ve yüksek sesle haykırıyoruz: Bizler, tıpkı diğer kamu görevlileri gibi 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında haklarımızın düzenlenmesini istiyoruz. Bizler, kanun önünde emsal bir düzenleme yapılarak ki emsalimizin diğer gruplardaki gibi üst rütbemiz olduğuna, uzman onbaşı özlük haklarına inanıyor ve bu emsalden nasıplandırılmak istiyoruz. Bizler, anayasanın 10. ve 61. maddelerinin bize tanıdığı eşitlik ve koruma hakkının hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

"Anayasal haklarımızı talep ediyoruz"

Anayasa Madde 10 der ki; Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Anayasa Madde 61 der ki; Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimlerini, malul ve gazileri korur, onlara toplumda yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. İşte bizler de bu anayasal haklarımızı talep ediyoruz.

"Bizim talebimiz, sadece adalet ve eşitliktir"

Yaklaşık üç yıldır söyledik, anlattık, istedik. Bugünden sonra artık konuşmayacağız. Bundan sonra susarak, bulunduğumuz meydanlarda, alanlarda kalacağız. Sesimizi duymazdan gelenler bilsin ki, bizler bu adaletsizlik giderilene kadar bu alanı terk etmeyeceğiz. Bizim derdimiz, bu ülkenin bayrağına, toprağına, geleceğine sahip çıkmaktır. Bizim talebimiz, sadece adalet ve eşitliktir."