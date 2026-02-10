Haberler

İzmir'de polis gibi davranarak bir kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, polis kıyafeti giyerek tartıştığı Pehlül Taş'ı tabancayla vurarak öldüren M.T. yakalandı. Olay, tartışma sonrası kavgaya dönüşerek cinayete sahne oldu. Zanlının ifadesi ise olaya dair çarpıcı detaylar içeriyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis gibi davranarak tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Pehlül Taş (52), dairesinin önüne gelen ve polis yeleği giyip, polis şapkası takan M.T. (49) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda M.T, tabancayla Taş'a ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şubesi ekipleri, zanlının 35 BML 167 plakalı araçla bölgeden uzaklaştığını tespit etti.

Polis, zanlıyı saklandığı adreste gözaltına aldı. Şüphelin kullandığı polis yeleği ve kıyafetler çöp konteynerinde, kullandığı ruhsatsız tabanca ise ormanlık alanda bulundu.

M.T'nin ifadesinde, eski nişanlısının kendisini maktul ile aldattığını iddia etmesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu

Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu! Yanıtı da bir hayli ilginç
Melis İşiten'den ağızları açık bırakan itiraf

Ağızları açık bırakan itiraf: Aynı anda 10 kişiyle...
Ne yaptın sen Asensio! Dün geceki hareketi ülkeyi salladı

Ne yaptın sen Asensio! Dün geceki hareketi ülkeyi salladı
İzmir'de iki kardeşin öldüğü kazada çarpıcı detay! Bu yüzden ölüme terk etmiş

İki kardeşin öldüğü kazada çarpıcı detay! Bu yüzden ölüme terk etmiş
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu

Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu! Yanıtı da bir hayli ilginç
Piyasalar hareketli! Altın fiyatları düştü, gümüşteki sert dalgalanma sürüyor

Piyasalar sert düşüşle alev aldı! Altın ve gümüşte hesap değişti
Ünlü sunucu Vahe Kılıçarslan'a hapis cezası

Ünlü sunucu Vahe Kılıçarslan'a hapis cezası