İzmir'de polis yeleği ve şapka giyen kadın sokak ortasında vurularak öldürüldü

Güncelleme:
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir adam, nişanlısının kendisini aldattığını düşündüğü kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Şüpheli, olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde Pehlül Taş (52), üzerinde polis yeleği ve şapka bulunan M.T. (49) tarafından evinin önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Polis tarafından yakalanan şüpheli M.T., ilk ifadesinde, cinayeti eski nişanlısının kendisini Taş ile aldattığını düşündüğü için işlediğini söyledi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Gazi Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Pehlül Taş, evinin önünde üzerinde polis yeleği ve şapkası bulunan M.T. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T., Taş'ı tabancayla vurup 35 BML 167 plakalı araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların incelemesinde Pehlül Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

KIYAFETLER ÇÖPTE BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle yapılan çalışmalarda, şüpheli M.T. yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, eski nişanlısının kendisini Pehlül Taş ile aldattığını düşündüğü için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda şüphelinin olay sırasında kullandığı polis yeleği, şapkası ve kıyafetleri çöp konteynerinde, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ise ormanda bulundu. Gözaltına alınan M.T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

