İzmir'de gümrük kaçağı sigara ve uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçluyla mücadele kapsamında yürüttüğü istihbari çalışma doğrultusunda, Dokuz Eylül Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ile iş yerine ait depoya dün operasyon yapıldı. Aramalarda; 1,52 gram esrar, 1 adet esrar öğütücü aparat, 1142 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 440 paket içerisinde 4 bin 400 adet doldurulmuş tekli sigara, 25 bin adet doldurulmuş tekli sigara, 52 adet elektronik sigara, 11,5 kilogram nargile tütünü, 12 adet konfeti ile 22 adet maytap ele geçirildi. Operasyon kapsamında iş yeri sahibi Ş.A., gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
