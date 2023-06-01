Gaziemir Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde Çevre Şenliği düzenliyor

Gaziemir Belediyesi, Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası'nda çevre sorunlarına dikkat çekmek ve çocukların bu sorunları öğrenmesi amacıyla Çevre Şenliği düzenleyecek.

Gaziemir Belediyesi, Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası'nda çevre sorunlarına dikkat çekmek ve çocukların bu sorunları öğrenmesi amacıyla Çevre Şenliği düzenleyecek.

Gaziemir Belediyesi, küresel ısınmanın yol açtığı ve dünyayı tehdit eden iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı koymak için özel uygulamaları yaşama geçiriyor. Sıfır atık sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülebilmesi için çalışmalar yürüten belediye, geri dönüşüm bilincinin kazanılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılması için eğitimler ve özel etkinlikler de düzenliyor.

Belediye, Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası'nda çocuklar için Çevre Şenliği düzenleyecek. Çocuklara çevre sevgisi ve sıfır atık bilinci aşılamak için düzenlenen şenliğe katılacak minikler, festival alanında kendileri için oluşturulan oyun parkurlarında doyasıya eğlenecek.

Etkinlikte, çocuklara geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak için ilçedeki okullar arasında düzenlenen geri dönüşebilen atık toplama kampanyasında en çok atık toplayan okullara da ödülleri verilecek. 5 Haziran Pazartesi günü festival alanında düzenlenecek Çevre Şenliği, saat 16.00'da başlayacak.