Gaziantep ve Halep Arasındaki Kardeşlik İlişkisi Güçleniyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Halep Valisi Azzam el-Garib'i ziyaret ettiği bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, Tuncer ve Şahin ile beraberindeki heyet, Halep'te Vali Garib ile bir araya geldi.

Görüşmede tarafların, kültür ve tarihi mirasın korunması, temizlik hizmetleri, yol ve köprü projeleri, sağlık hizmetleri ve su kaynakları gibi alanlarda işbirliğini geliştirme imkanlarını ele aldığı kaydedildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, görüşmeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gaziantep Halep'in kardeş şehriydi; bugün bu kardeşliği yeniden pekiştirdik." dedi.

Ziyaret kapsamında yürütülecek çalışmalara değinen Şahin, "Su yönetiminden altyapıya, yol yapımından üst yapıya, çöpe kadar her konuyu çalışıyoruz." diye konuştu.

Şahin, TİKA ve UNESCO ile hangi projelerin geliştirilebileceğini ve yapılabilecek çalışmaları inceleyeceklerini belirtti.

Görüşmelerin konu başlıklarından birinin restorasyon olduğunu ifade eden Şahin, "Burası büyük bir medeniyet şehri. Arkada Gaziantep'in de kardeş kalesi olan Halep Kalesi çok büyük bir ihtişamla karşımızda duruyor. Çok büyük bir medeniyetin emanetçileriyiz. Sorumluluğumuz var. Bunları yerinde görmek, restorasyon için neler yapılabileceğini değerlendirmek amacıyla buradayız." ifadelerini kullandı.

Şahin, "Hem Halep'i, hem Şam'ı, hem de tüm komşumuz Suriye'ye her türlü desteği vererek ayağa kaldıracağız." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehircilik Politikaları Başkanı Tuncer de Gaziantep ve Şanlıurfa milletvekilleriyle birlikte Halep'te incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Savaşın şehrin tarihi ve kültürel dokusunu da tahrip ettiğine işaret eden Tuncer, "Ecdadımızın ayak izleri olan eserlerin ve ecdadımızın burada olduklarının birer şahidi olan eserler savaştan bir takım yaralar almış durumda. Bu yapılar hepimizin yapıları. Şehir hepimizin şehri." dedi.

Tuncer, "Savaştan sonra insanların yaraları sarılıyor. Şimdi de kentin yaralarının sarılma zamanı. Ortak kültürel mirasımız Suriye ile asırlara dayalı bir geçmişimiz, kardeşliğimiz ve beraberliğimiz var." ifadelerini kullandı.