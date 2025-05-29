Gaziantep ve Halep Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Halep Valiliği arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Halep Valisi Azzam Al Gharib tarafından imzalanan protokol ile iki şehir arasında altyapıdan kültürel mirasa, tarımdan sanayiye kadar uzanan geniş bir yelpazede kurumsal ve teknik iş birliğini güçlendirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, önemli bir protokol imzaladıklarını belirtti.

Eski günlere dönmek için güçlerini birleştireceklerini ifade eden Şahin, "Halep'in sorunlarına dair, altyapısından, üst yapısına, ulaşımdan, kültürüne enerjisinden, bilişimine bütün tecrübemizi buraya aktarmak istiyoruz ve Halep'i eski günlerine kavuşturmak istiyoruz. Bunu birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Halep Valisi Azzam Al Gharib ise Halep ve Gaziantep halkı için mutlu bir gün olduğunu belirterek, "Çok mutluyuz. Fatma Şahin'in yaptığı ziyarette birçok şeyden bahsettik. Yol, araçlar, ziraat, su, parklar gibi. İnşallah beraber Halep'i inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.