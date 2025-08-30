Gaziantep ve çevre illerde Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gaziantep Demokrasi Meydanı'ndaki törende Vali Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İstasyon Meydanı'nda devam eden programda Çeber, Oltulu ve Uğur halkı selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının paylaşılmasının ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Protokol üyeleri, ziyaret gerçekleştirdikleri şehit kabirlerine karanfil bırakıp dua etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Durmuş, askeri araçtan alandakileri selamladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından mehter takımı ile halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünün bahçesindeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyaret gerçekleştiren Vali Mükerrem Ünlüer ile protokol üyeleri, mezarlara karanfil bıraktı, dua etti.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda devam eden kutlamalarda Vali Mükerrem Ünlüer, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, vatandaşların bayramını kutladı.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, Jandarma Komando Birliği ile halk oyunları ekibinin gösterileri ve geçit töreniyle sona erdi.

Malatya

Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü kapsamında İnönü Caddesi Sümer Park önünde tören düzenlendi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, üstü açık arabayla tören alanındakilerin bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 2. Ordu Komutanlığında görevli Yarbay Deniz Esat Martı, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda halk oyunları ekibi gösteri sundu, 30 Ağustos dolayısıyla düzenlenen atletizm yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Törene AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkanı Gökhan Gök ile vatandaşlar katıldı.

Adıyaman

Valilik bahçesinde düzenlenen törende Vali Osman Varol ile Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Etkinlik, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen kutlama programıyla devam etti.

Kilis

Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen programda İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim ve dua okundu, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Vali Tahir Şahin, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şahin, protokol üyelerinin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Program, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar, şiirlerin okunması, halk oyunları ve mehteran ekibinin gösterilerinin ardından geçit töreniyle son buldu.

Törene Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.