Gaziantep ve çevre illerde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gaziantep İstasyon Meydanı'nda bir araya gelen gaziler, protokol üyeleri ve öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam etti.

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı Cuma Erdem, gazi olduğu için gurur duyduğunu dile getirdi.

Gaziliğin yalnızca bir ünvan değil, milletin varoluş iradesinin sarsılmaz inancı olduğunu söyleyen Erdem, "Biz, vatan için canlarını veren şehitlerimizin bize bıraktığı kutlu mirası taşıyan, milletimizin şanlı duruşunu temsil eden neferleriz. Biz gazilerin mücadelesi ayrılığı değil, birliğimiz ile kardeşliğimizi büyütmek ve daim kılmak içindir. Biz, bir ve beraber, omuz omuza, gönül gönüle devletimizin yanındayız." dedi.

Tören, konuşmaların ardından öğrencilerin şiir okumasıyla sona erdi.

Törene, Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı Gülay Bozan, gaziler, gazi yakınları ve ilgililer katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Yeni Mezarlık'taki şehitlikte tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Katılımcılar, daha sonra şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı ve dua etti.

Törene, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Şehit Aileler Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Hasan Aslan katıldı.

Malatya

Malatya'daki tören, il protokolü ve gazilerin Battalgazi Belediyesi önünden Atatürk Anıtı'na yürüyüşü ile başladı.

Daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene katılanların Malatya Şehitliği'ndeki kabir ziyaretinin ardından kutlamalar, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programıyla sürdü.

Törene, Malatya Vali Vekili Sedat Özdemir, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ilgililer katıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş ve tören düzenlendi.

Mimar Sinan Kültür Parkı önünde bir araya gelen kent protokolü, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar, "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü" kapsamında valilik binasına kadar yürüdü.

Valilik bahçesinde devam eden törende, Vali Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şubesi Başkanı Ahmet Okutan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulan törende, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Gürkan Türk, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile gaziler katıldı.

Kilis

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen gaziler, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Piyade Teğmen Kürşat İpek'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu.

Törene, Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Korkmaz, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Şube Başkanı Murat Cumhur Muhtar ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra protokol üyeleri, Şeyhadil Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

Törene, Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Törenin ardından, Büyükşehir Belediyesi tarafından bir kafede şehit aileleri ve gaziler için program düzenlendi.