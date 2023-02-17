Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep Valisi'nden nakliyecilere tepki

Güncel Haberler

Gaziantep Valisi'nden nakliyecilere tepki

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, evlerini taşımak isteyen depremzedelerden yüksek ücret talep eden nakliyecilere sert tepki göstererek 'ahlaksız' nitelendirmesinde bulundu.

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, evlerini taşımak isteyen depremzedelerden yüksek ücret talep eden nakliyecilere sert tepki göstererek 'ahlaksız' nitelendirmesinde bulundu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde taşıma ücretlerinin standart olduğunu bildirdi. Son zamanlarda deprem nedeniyle evlerini taşımak isteyenlerin nakliye firmalarının yüksek fiyat istemesinden şikayet etmesinin ardından açıklama yapan Vali Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Maalesef bazı ahlaksızlar depremzedeleri sömürmek istiyor. İlçede ev taşıma ücreti azami 6 bin TL'dir. İslahiye- Gaziantep arası 9 bin, Nurdağı-Gaziantep arası 8 bir, ev taşıma asansör bedeli bin TL olarak sınırlandırılmıştır. Aksi durumlarda misliyle geri alınacaktır."


Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title