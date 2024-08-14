Gaziantep Valisi Kemal Çeber Nurdağı ilçesine ziyarette bulundu.

Vali Çeber, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ve Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'ı ziyaret etti.

Çeber, ziyarette ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.