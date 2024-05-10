Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Nurdağı ilçesinde yapımları devam eden Nurdağı Devlet Hastanesi ve Empati İlkokulu/Ortaokulu'nu inceledi.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu.
Çeber, beraberinde Nurdağı Kaymakamı İsmail Alsancak, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra yapımlarına devam edilen Nurdağı Devlet Hastanesi ve Empati İlkokulu/Ortaokulu'nu yerinde inceledi.
Vali Çeber, alanda yetkililerden bilgi aldı.