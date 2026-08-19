Gaziantep Valisi Çeber: Melih Meriç'e saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltında

(GAZİANTEP) - Gaziantep Valisi Kemal Çeber, YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep Milletvekilimiz Melih Meriç'e bıçaklı saldırı olayının şüphelisi S. A. K, şüphelinin olay yerinden bindiği özel araç şoförü A.Ç, araç değişiminden sonra bindiği ticari araç şoförü E.D, şüphelinin yakını H.K ve olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlisi R.Ç olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koorsinesinde Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen inceleme devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA